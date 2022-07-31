Врачи назвали лучший чай для борьбы с болезнями сердца

Пациенты с проблемами в области сердечно-сосудистой системы обязаны во многом себя ограничивать.
Но это не значит, что они, помимо наблюдения у врача, не способны помочь себе самостоятельно.
Как показал эксперимент британских медиков, один достаточно известный напиток показал существенное влияние на артериальное давление и функции сосудов.
Речь идет о чае каркаде, который заваривается на основе гибискуса, и который издавна используется в народной медицине для облегчения жизни сердечникам.
Другое дело, что даже при всей полезности этого напитка его употребление сначала лучше согласовать со своим лечащим врачом.