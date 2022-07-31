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29 минут назад

Врачи назвали лучший чай для борьбы с болезнями сердца

Inc-News

Пациенты с проблемами в области сердечно-сосудистой системы обязаны во многом себя ограничивать.

Врачи назвали лучший чай для борьбы с болезнями сердца
Фото:  Inc-News Inc-News

Но это не значит, что они, помимо наблюдения у врача, не способны помочь себе самостоятельно.

Как показал эксперимент британских медиков, один достаточно известный напиток показал существенное влияние на артериальное давление и функции сосудов.

Речь идет о чае каркаде, который заваривается на основе гибискуса, и который издавна используется в народной медицине для облегчения жизни сердечникам.

Другое дело, что даже при всей полезности этого напитка его употребление сначала лучше согласовать со своим лечащим врачом.

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