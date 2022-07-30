Стало известно о первой смерти от оспы обезьян в Европе

В Европе зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян — как стало известно газете El Mundo, его подтвердило Министерство здравоохранения Испании.

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Случай зарегистрирован в районе Валенсии. Подчеркивается, что окончательные причины смерти человека еще предстоит выяснить. Предварительно, она была вызвана энцефалитом, связанным с оспой.

Ранее в Бразилии подтвердили первый в стране случай смерти от оспы обезьян. Сообщается, что 41-летний скончавшийся имел серьезные проблемы с иммунитетом.

В Нью-Йорке 29 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки обезьяньей оспы. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что после анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате она вынуждена объявить о режиме ЧС в целях укрепления усилий по противостоянию вирусу.