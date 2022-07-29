Токсиколог рассказал о последствиях отравления алкоголем

Заведующий центром острых отравлений волгоградской больницы № 25 врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов предупредил о пагубном влиянии спиртосодержащих жидкостей на организм.

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По словам доктора, алкогольное отравление протекает довольно болезненно и нередко имеет необратимые последствия для организма. Так, например, пациент, впервые принявший значительную дозу спиртного, рискует впасть в алкогольную кому.

Как подчеркнул эксперт, у взрослого человека среднего возраста концентрация этанола в крови от 3 г на литр и выше уже вызывает алкогольное отравление. А концентрация 5–6 г на литр может стать летальной, сообщили в облздраве.

К типичным симптомам алкогольной интоксикации относят тошноту, рвоту, дегидратацию, одышку и затруднение дыхания. В отдельных случаях может возникнуть рефлекторная остановка дыхания, что может закончиться летальным исходом.

В числе тяжелейших осложнений токсического действия алкоголя, которые приводят к смерти, токсиколог выделил аспирацию и асфиксию.