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2 часа назад

Токсиколог рассказал о последствиях отравления алкоголем

Волгоградская правда

Заведующий центром острых отравлений волгоградской больницы № 25 врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов предупредил о пагубном влиянии спиртосодержащих жидкостей на организм.

Токсиколог рассказал о последствиях отравления алкоголем
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По словам доктора, алкогольное отравление протекает довольно болезненно и нередко имеет необратимые последствия для организма. Так, например, пациент, впервые принявший значительную дозу спиртного, рискует впасть в алкогольную кому.

Как подчеркнул эксперт, у взрослого человека среднего возраста концентрация этанола в крови от 3 г на литр и выше уже вызывает алкогольное отравление. А концентрация 5–6 г на литр может стать летальной, сообщили в облздраве.

К типичным симптомам алкогольной интоксикации относят тошноту, рвоту, дегидратацию, одышку и затруднение дыхания. В отдельных случаях может возникнуть рефлекторная остановка дыхания, что может закончиться летальным исходом.

В числе тяжелейших осложнений токсического действия алкоголя, которые приводят к смерти, токсиколог выделил аспирацию и асфиксию.

В этом случае при алкогольном отравлении человек пребывает в бессознательном состоянии и без помощи медиков может просто захлебнуться рвотными массами, если они попадут в дыхательные пути.

Новости,Сергей Ларионов,
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