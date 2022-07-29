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3 часа назад

Кардиолог назвала приятный способ укрепить сердце

Lenta.ruиещё 1

Короткий дневной сон укрепит здоровье в целом и послужит профилактикой болезней сердца в частности, заявила врач-кардиолог Ольга Савонина. В беседе с «Московским комсомольцем» она рассказала россиянам об основных преимуществах дневного отдыха и его оптимальной продолжительности.

Кардиолог назвала приятный способ укрепить сердце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кардиолог сообщила, что сон днем не только приятен, но и благотворно влияет на нервную систему человека, делает его энергичнее, улучшает работоспособность и помогает сконцентрироваться. Более того, привычка регулярно подремать после обеда полезна еще и потому, что существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта, добавила она.

Савонина рекомендовала спать днем не более 20-30 минут. По ее словам, многим кажется, что это очень мало, но мозгу этого хватает, чтобы отдохнуть и при этом «не перейти к глубокому медленному сну, из которого невозможно легко “выбраться”». Увеличивать продолжительность дневного отдыха до 60 минут можно только в том случае, если человек очень мало спал накануне ночью, добавила она.

В заключение кардиолог предупредила, что при обычном ритме жизни и качественной гигиене ночного сна регулярно возникающее желание прилечь отдохнуть днем — это не норма, и стоит обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы исключить развитие серьезных проблем со здоровьем.

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