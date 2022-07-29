Невролог назвал простые способы избежать инсульта

Правильное питание и режим сна помогут улучшить кровообращение в мозге и избежать инсульта, уверен врач-невролог, мануальный терапевт Игорь Бардин. Просты способы наладить здоровье мозга он назвал в интервью для «Доктор Питер».

По словам врача, инсульты, ишемические атаки и прочие тяжелые заболевания возникают из-за недостаточного мозгового кровообращения, поскольку мозг получает все необходимые питательные вещества для работы именно из крови. Бардин заявил, что улучшить кровообращение можно и без таблеток, достаточно наладить свой образ жизни по всем фронтам.

В первую очередь невролог порекомендовал отрегулировать режим сна. Он отметил, что если человек будет вставать и ложиться в одно и то же время, то и мозг настроится на правильный график работы: днем кровообращение усилится, а ночью запустится процесс «самоочистки» от отработанных метаболитов. Чтобы качество сна улучшилось, врач посоветовал отказываться от использования гаджетов в спальне и чаще проветривать комнату.

Бардин подчеркнул, что один из главных факторов, который значительно влияет на кровообращение — питание, поэтому особенно важно соблюдать диету, которая обеспечит нервные клетки всем необходимым и позволит поддерживать давление на нормальном уровне. Выбирать рацион стоит после консультации со специалистом и сдачи анализов, однако, по словам врача, ограничение потребления соли, сахара и животных жиров будет полезно для всех.