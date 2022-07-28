Экспериментальная терапия помогла вылечить пациента с ВИЧ

Журналисты BBC сообщают о четвертом излечившемся от ВИЧ человеке. Он является одновременно самым старым пациентом, которому помогла терапия стволовыми клетками.

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Мужчина столкнулся с ВИЧ в 1988 году. Несколько лет спустя анамнез пациента стал еще тяжелее – у британца обнаружили лейкемию. В 2019 году мужчина перешел на терапию гемопоэтическими стволовыми клетками. Их пациенту пересадили от донора-обладателя редчайшей генетической особенности. Клетки его организма имеют иммунитет к вирусу иммунодефицита человека.

В результате пересадки у пациента наступила ремиссия, которая длится уже 17 месяцев. Противовирусные препараты 66-летний мужчина не принимает.

Ученые предполагают, что подобный метод может стать эффективным инструментом для лечения ВИЧ.