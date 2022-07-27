Вирусолог прокомментировал ситуацию с гриппом в России

«Грипп может в какие-то годы снизиться, выйти на низком уровне, в другой год он повысится. Вполне возможно, что в последние годы и ношение масок, и общая противоэпидемическая обстановка снижали заболеваемость гриппом», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».