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4 минуты назад

Найдена связь между потреблением алкоголя и морщинами

Мира Маркина

Ученые из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что старение и потребление алкоголя прочно связаны. Выводы экспертов появились на портале научного журнала Molecular Psychiatry.

Найдена связь между потреблением алкоголя и морщинами
Фото: flickr.comflickr.com

Оксфордские ученые проанализировали данные 245 354 человек, собранные британским Биобанком. Среди них было 49 процентов женщин, остальные – мужчины. Средний возраст “добровольцев” – 57 лет. Большинство из них употребляло алкоголь часто, четыре процента употребляли его ранее и только три – никогда регулярно не выпивали.

Согласно выводам ученых, потребление алкоголя влияет на сокращение длины теломер – концевого фрагмента хромосомы. Она считается одним из маркеров биологического старения. У людей с диагнозом “алкоголизм” теломеры оказались особенно короткими.

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