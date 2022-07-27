Найдена связь между потреблением алкоголя и морщинами

Ученые из Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что старение и потребление алкоголя прочно связаны. Выводы экспертов появились на портале научного журнала Molecular Psychiatry.

Оксфордские ученые проанализировали данные 245 354 человек, собранные британским Биобанком. Среди них было 49 процентов женщин, остальные – мужчины. Средний возраст “добровольцев” – 57 лет. Большинство из них употребляло алкоголь часто, четыре процента употребляли его ранее и только три – никогда регулярно не выпивали.

Согласно выводам ученых, потребление алкоголя влияет на сокращение длины теломер – концевого фрагмента хромосомы. Она считается одним из маркеров биологического старения. У людей с диагнозом “алкоголизм” теломеры оказались особенно короткими.