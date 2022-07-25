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2 часа назад

Российская пенсионерка «лечила» катаракту сахаром

Lenta.ru

93-летней труженице тыла, которая пыталась вылечить катаракту сахаром, вернули зрение в Хабаровске. Об этом сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

Российская пенсионерка «лечила» катаракту сахаром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал чиновник, российская пенсионерка «лечила» катаракту сахарным песком в полной уверенности, что это поможет, такому способу ее учила мачеха в 1938 году. Операция прошла успешно. По словам врача-офтальмолога Анны Егоровой, пожилая женина теперь видит хорошо с учетом возраста.

Историю о труженице тыла Никонову рассказала пенсионерка из поселка Хор. Медики предложили провести обследование и лечение. «Сама Анна Ивановна заявила, что может даже вернется к любимому делу — вязанию», — добавил зампред.

Новости,Евгений Никонов,Анна Егорова,
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