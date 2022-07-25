Российская пенсионерка «лечила» катаракту сахаром

93-летней труженице тыла, которая пыталась вылечить катаракту сахаром, вернули зрение в Хабаровске. Об этом сообщил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

Как рассказал чиновник, российская пенсионерка «лечила» катаракту сахарным песком в полной уверенности, что это поможет, такому способу ее учила мачеха в 1938 году. Операция прошла успешно. По словам врача-офтальмолога Анны Егоровой, пожилая женина теперь видит хорошо с учетом возраста.