Терапевт назвала топ полезных привычек после пробуждения

«Это температура 37 градусов и поливаем себя с ног до головы. На голову как можно больше, чтобы пот пошел прямо со лба, чтобы мы разбудили всю нашу иммунную систему. Иммунный душ подходит всем. Принимать его нужно примерно 10-15 минут, тогда усталость и слабость мы сразу снимем. Контрастный душ тоже приемлем, но к нему нужно привыкать постепенно. Также он имеет противопоказания. Может произойти спазм сосудов, и мы запустим механизм, который даст тромбообразование. Риск очень высокий, если мы ничего не знаем о своем здоровье», — объяснила Лапа.