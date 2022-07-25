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46 минут назад

Терапевт назвала топ полезных привычек после пробуждения

Ura.Ru

Нужно приучить себя утром делать зарядку в постели, выпивать стакан воды и принимать иммунный душ. Это поможет организму проснуться, запустить все важные процессы и чувствовать себя бодрым. Об этом в беседе с URA.RU сообщила генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Терапевт назвала топ полезных привычек после пробуждения
Фото: Ura.RuUra.Ru

«При нашей гиподинамии, а мы мало двигаемся, после сна происходит застой лимфы практически у каждого человека. Если встать быстро с постели, обязательно происходит головокружение. Поэтому, когда мы просыпаемся, нужна легкая зарядка. Ее лучше проводить в постели», — сказала Людмила Лапа.

После этого врач рекомендует выпить воды. «Кто-то выпивает два больших стакана. Это много. Столько организм не усвоит. Все пройдет очень быстро, транзитом, и кроме частого посещения уборной ничего не принесет. Когда мы выпиваем стакан воды, мы запускаем наш иммунитет, то есть наш желудочно-кишечный тракт. Включаются пищевые цепочки. Вода давит на другие отделы кишечника, и идет детоксикация. Организм начинает быстрее всего работать от воды. Пока мы поедим, он не дождется, а водичка уже работает», — отметила терапевт.

Специалист посоветовала принимать иммунный душ, а не контрастный.

«Это температура 37 градусов и поливаем себя с ног до головы. На голову как можно больше, чтобы пот пошел прямо со лба, чтобы мы разбудили всю нашу иммунную систему. Иммунный душ подходит всем. Принимать его нужно примерно 10-15 минут, тогда усталость и слабость мы сразу снимем. Контрастный душ тоже приемлем, но к нему нужно привыкать постепенно. Также он имеет противопоказания. Может произойти спазм сосудов, и мы запустим механизм, который даст тромбообразование. Риск очень высокий, если мы ничего не знаем о своем здоровье», — объяснила Лапа.

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