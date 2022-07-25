Кардиолог рассказал о двух предвестниках инсульта

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал о двух предвестниках инсульта. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, на это могут указывать сильные головные боли и боль в области груди. Он порекомендовал контролировать артериальное давление. По словам специалиста, если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние.