Названы способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы

Врач и телесный терапевт Анна Протасова в интервью «Газете.Ru» назвала способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы.

Фото: Мослента Мослента

Врач порекомендовала выполнять упражнение, которое дает телу опору. По ее словам, нужно расставить ноги на уровне плеч, согнуть колени, поставить руки на поясницу, прогнуться назад и дышать максимально полной грудью. Медик отметила, что можно попробовать дышать с произнесением гласных звуков. В таком положении желательно находится от трех до пяти минут, в будущем можно увеличить до десяти минут. Данная практика поможет расслабить переднюю и заднюю части тела.

Если такое упражнение дается непросто, то терапевт рекомендовала использовать для расслабления спины специальные предметы, которые имеют постоянное воздействие и давление. Например, коврик Кузнецова, с помощью котрого можно расслабить спину не прилагая усилий.

«Рекомендую лежать на коврике, когда вы просто смотрите телевизор или слушаете музыку. Средняя продолжительность такого упражнения — 20-30 минут», — отметила Протасова.