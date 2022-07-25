Названы способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы

Врач и телесный терапевт Анна Протасова в интервью «Газете.Ru» назвала способы снять напряжение в спине из-за сидячей работы.
Врач порекомендовала выполнять упражнение, которое дает телу опору. По ее словам, нужно расставить ноги на уровне плеч, согнуть колени, поставить руки на поясницу, прогнуться назад и дышать максимально полной грудью. Медик отметила, что можно попробовать дышать с произнесением гласных звуков. В таком положении желательно находится от трех до пяти минут, в будущем можно увеличить до десяти минут. Данная практика поможет расслабить переднюю и заднюю части тела.
Если такое упражнение дается непросто, то терапевт рекомендовала использовать для расслабления спины специальные предметы, которые имеют постоянное воздействие и давление. Например, коврик Кузнецова, с помощью котрого можно расслабить спину не прилагая усилий.
«Рекомендую лежать на коврике, когда вы просто смотрите телевизор или слушаете музыку. Средняя продолжительность такого упражнения — 20-30 минут», — отметила Протасова.
Кроме того, для расслабления мышц подойдет лимфодренажный роллер. Избегая контакта с позвоночником, нужно раскатать роллер по области длинных мышц спины, которые идут вдоль позвоночника. На выполнение упражнения необходимо выделить от трех до пяти минут. Это поможет разогнать напряжение, застой лимфотока и активировать кровообращение.