Врачи удалили пенсионеру росшую в течение 60 лет опухоль

В Люберцах Московской области челюстно-лицевые хирурги удалили пожилому мужчине новообразование, которое росло у него еще с подросткового возраста.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

По информации регионального Минздрава, к врачам обратился 73-летний мужчина, у которого еще в школьном возрасте (60 лет назад) образовалась в подчелюстной области опухоль, к моменту обращения напоминавшая по размерам огромное яблоко.

Специалисты провели цитологическое исследование и выяснилось, что это доброкачественная аденома. Операция осложнялась тем, что новообразование распространилось на шейный отдел, где находится множество важных сосудов и нервов.

– Операция длилась в течение двух часов. Мы выделили обширную аденому, чтобы не затрагивать здоровые ткани. Затем перевязали проток слюнной железы и иссекли опухоль. Избыток кожи пациенту убрали и выполнили пластику,

– рассказал завотделением хирургии Сергей Гревцев.