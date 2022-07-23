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43 минуты назад

Врачи удалили пенсионеру росшую в течение 60 лет опухоль

Vse42.ruиещё 4

В Люберцах Московской области челюстно-лицевые хирурги удалили пожилому мужчине новообразование, которое росло у него еще с подросткового возраста.

Врачи удалили пенсионеру росшую в течение 60 лет опухоль
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По информации регионального Минздрава, к врачам обратился 73-летний мужчина, у которого еще в школьном возрасте (60 лет назад) образовалась в подчелюстной области опухоль, к моменту обращения напоминавшая по размерам огромное яблоко.

Специалисты провели цитологическое исследование и выяснилось, что это доброкачественная аденома. Операция осложнялась тем, что новообразование распространилось на шейный отдел, где находится множество важных сосудов и нервов.

– Операция длилась в течение двух часов. Мы выделили обширную аденому, чтобы не затрагивать здоровые ткани. Затем перевязали проток слюнной железы и иссекли опухоль. Избыток кожи пациенту убрали и выполнили пластику,

– рассказал завотделением хирургии Сергей Гревцев.

В результате опухоль была успешно удалена, функция глотания, мимика, чувствительность кожных покровов не нарушены. Сейчас пенсионер готовится к выписке.

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