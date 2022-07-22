Эксперты оценили шансы оспы обезьян стать пандемией

Всего оспой обезьян заразились уже более 14 тысяч человек в 70 странах мира, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн поделился мнением, что на данный момент предпосылок для объявления пандемии оспы обезьян нет.

«Я думаю, что для этого нет оснований», — прокомментировал учёный. Он добавил, что само понятие «пандемия» значитраспространение заболевания по всей Земле. Несмотря на то, что оспа обезьян масштабно распространилась, «пандемия» — это многообязывающий термин, и к нему пока не стоит прибегать, считает Альштейн.