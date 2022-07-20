В России разработана универсальная вакцина от оспы обезьян

Федеральным медико-биологическим агентством России создана универсальная вакцина против актуальных штаммов оспы обезьян.
"Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности", – цитирует ТАСС заявление ФМБА.
На данный момент идет подготовка к доклиническим исследованиям эффективности препарата, передает "Уралинформбюро".
В мае ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения. Как заявляли авторы, "ОртопоксВак" была получена путем последовательного "выключения" шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности.
Резкий рост заболеваемости оспой обезьян начался в мире с мая 2022 года. На сегодня количество зарегистрированных случаев заражения ортопокс-вирусом превысило 13 000.
Ранее оспу обезьян выявили у жителя Санкт-Петербурга, приехавшего из Европы.