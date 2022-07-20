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42 минуты назад

В России разработана универсальная вакцина от оспы обезьян

Уралинформбюро

Федеральным медико-биологическим агентством России создана универсальная вакцина против актуальных штаммов оспы обезьян.

В России разработана универсальная вакцина от оспы обезьян
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

"Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности", – цитирует ТАСС заявление ФМБА.

На данный момент идет подготовка к доклиническим исследованиям эффективности препарата, передает "Уралинформбюро".

В мае ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения. Как заявляли авторы, "ОртопоксВак" была получена путем последовательного "выключения" шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности.

Резкий рост заболеваемости оспой обезьян начался в мире с мая 2022 года. На сегодня количество зарегистрированных случаев заражения ортопокс-вирусом превысило 13 000.

Ранее оспу обезьян выявили у жителя Санкт-Петербурга, приехавшего из Европы.

Новости,ФМБА России,Роспотребнадзор,
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