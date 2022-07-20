В России разработана универсальная вакцина от оспы обезьян

В мае ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора направил заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвертого поколения. Как заявляли авторы, "ОртопоксВак" была получена путем последовательного "выключения" шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности.