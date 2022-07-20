Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+32° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Стоматолог предостерегла от выбора зубного врача по фотографии

Lenta.ru

При выборе зубного врача нужно обращать внимание на его возраст и отзывы о нем, рассказала стоматолог Ирина Рублева. В беседе с «Пятым каналом» она предостерегла от посещения некоторых категорий зубных врачей.

Стоматолог предостерегла от выбора зубного врача по фотографии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самое главное, по словам Рублевой, не попасть на прием к некомпетентным специалистам, действия которых могут спровоцировать осложнения имеющихся болезней. При выборе специалиста, продолжила врач, нужно прочесть отзывы о специалисте и клинике, куда собрался человек, обратить внимание на стаж работы врачей, срок работы заведения, используемые технологии, а также возраст нужного медика. «Я считаю, что золотой возраст стоматолога — от 25 до 50 лет, когда он уже чему-то научился», — подсказала Рублева.

Она добавила, что идеальные фотографии результатов работы не могут быть достаточным доказательством профессионализма врача. «По картинке вы не сможете понять, если вы не профессионал, хорошая это работа или нет. Потому что под этой работой, которая снаружи белая и красивая, может быть множество зазоров, которые приведут и к воспалению десны и к дальнейшей потере зуба», — объяснила стоматолог.

К чересчур пожилым врачам она порекомендовала обращаться с осторожностью: они, по словам Рублевой, могут испытывать проблемы со зрением, спиной или суставами, что осложняет проведение микроманипуляций внутри ротовой полости пациента.

Ранее врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова напомнила, что любителям сладкого для защиты зубов от кариеса и других заболеваний полости рта нужна дополнительная, более тщательная гигиена. Наряду со стандартной чисткой зубов дважды в день Романова посоветовала сладкоежкам после каждого приема пищи пользоваться гигиеническими пенками, которые удобно носить с собой.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители