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38 минут назад

Стоматологи забыли во рту россиянина обломок инструмента

Газета.Ru

Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Стоматологи забыли во рту россиянина обломок инструмента
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Виталий Д. мучился от зубной боли и пошел в Черемховскую горбольницу N 1. После проведенного вмешательства боль и другие симптомы только усилились. Тогда мужчина обратился в частную клинику.

Там врачи увидели на снимке полости рта что-то металлическое. Они провели операцию. После этого мужчина подал в суд на Черемховскую ГБ.

За свои мучения он просил полмиллиона.

Проверка показала, что нарушения были и у частных стоматологов. С двух медучреждений мужчина получит 130 тысяч рублей.

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