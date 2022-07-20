Стоматологи забыли во рту россиянина обломок инструмента

Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Виталий Д. мучился от зубной боли и пошел в Черемховскую горбольницу N 1. После проведенного вмешательства боль и другие симптомы только усилились. Тогда мужчина обратился в частную клинику.

Там врачи увидели на снимке полости рта что-то металлическое. Они провели операцию. После этого мужчина подал в суд на Черемховскую ГБ.

За свои мучения он просил полмиллиона.