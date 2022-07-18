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2 часа назад

Врач рассказал, какое УЗИ покажет риск инфаркта и инсульта

Москва24

Врач ультразвуковой диагностики Евгений Лакша рассказал, какое УЗИ необходимо пройти, чтобы оценить риск инфаркта или инсульта, сообщает "Газета.ру".

Врач рассказал, какое УЗИ покажет риск инфаркта и инсульта
Фото: Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiyФото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Специалист заявил, что ультразвуковое исследование артерий шеи позволяет выявить опасные предпосылки. Он также напомнил, что инсульт и инфаркт остаются на первом месте в рейтинге причин смертности.

"Смысл исследования заключается в поиске атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерий, что со временем может вызвать ишемию и стать причиной инсульта или инфаркта", – объяснил он.

Лакша предупредил, что с этим могут столкнуться и молодые люди, поэтому очень важно вовремя проходить медобследование.

Ранее кардиолог Заур Шугушев перечислил возможные последствия после инсульта. Специалист сделал акцент на том, что инсульт – это всегда риск инвалидности.

По его словам, если человеку удалось избежать серьезных осложнений после одного инсульта, это не значит, что он застрахован от второго, более сильного. Кроме того, Шугушев отметил, что микроинсульты часто бывают предвестниками больших.

Бывают случаи, когда инсульт проходит и не оставляет никакого ущерба организму, сказал кардиолог. Однако, к сожалению, чаще фиксируется летальный исход, добавил он.

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