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2 часа назад

Перечислены варианты перекусов для диабетиков

Вечерняя Москваиещё 1

Для людей с диабетом подготовка правильных перекусов — важный пункт их ежедневного рациона. Об этом рассказала врач общей практики, диетолог Анна Роенкова.

Перечислены варианты перекусов для диабетиков
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача, существует множество здоровых перекусов для пациентов с сахарным диабетом. При этом у них сохраняется уровень глюкозы в крови в пределах нормы.

Так, отличным вариантом перекуса станут вареные яйца. К ним можно добавить свежи огурец или салатные листья.

Также подойдет натуральный йогурт с фруктами, без добавления сахара. Это быстро усвояемый белок и витамины, полезные микроэлементы из фруктов, а также клетчатка.

Будут полезны и сухофрукты, в них много полезного пектина, который необходим для нормализации водно-жирового обмена в организме.

Для перекуса можно выбрать орехи. Они дают быстрое насыщение, содержат полезные жиры, магний и другие полезные микроэлементы и витамины. Единственное, что следует помнить — надо быть аккуратными с количеством: не больше 20-50 граммов за раз, передает aif.ru.

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