Перечислены варианты перекусов для диабетиков

Для людей с диабетом подготовка правильных перекусов — важный пункт их ежедневного рациона. Об этом рассказала врач общей практики, диетолог Анна Роенкова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам врача, существует множество здоровых перекусов для пациентов с сахарным диабетом. При этом у них сохраняется уровень глюкозы в крови в пределах нормы.

Так, отличным вариантом перекуса станут вареные яйца. К ним можно добавить свежи огурец или салатные листья.

Также подойдет натуральный йогурт с фруктами, без добавления сахара. Это быстро усвояемый белок и витамины, полезные микроэлементы из фруктов, а также клетчатка.

Будут полезны и сухофрукты, в них много полезного пектина, который необходим для нормализации водно-жирового обмена в организме.