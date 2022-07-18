Врач предупредил об опасности кондиционера

— Это чревато невритами, невропатиями. И тогда это будет не только боль, это может быть еще и нарушение подвижности. Самое знаменитое – это невропатия лицевого нерва. Когда у человека практически половина лица становится как неподвижная маска. Это приводит не только к тому, что он больше не может активно работать мимикой, — отметил эксперт в комментарии МИР 24.