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1 час назад

Врач назвал причины храпа у мужчин и женщин

RT на русскомиещё 1

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин объяснил, что храп у мужчин и женщин в ряде случаев может быть вызван возрастными изменениями, ожирением или образом жизни.

Врач назвал причины храпа у мужчин и женщин
Фото: unsplash.comunsplash.com

В среднем считается, что мужчины храпят чаще, чем женщины, — примерно в семь-восемь раз. Это связано со многими факторами, прежде всего, с повышением веса и неправильным образом жизни, рассказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Курение и алкоголь усугубляют проблему храпа. И не только проблему храпа, но и проблему так называемого апноэ сна, то есть остановок дыхания во время сна, которое во многих случаях является клинически значимым, то есть влечёт за собой развитие инфаркта, инсульта и так далее», — уточнил Калинкин.

Говоря о женском храпе, врач отметил, что после менопаузы женщины «очень быстро догоняют мужчин в процентом соотношении».

Новости,Александр Калинкин,МГУ,
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