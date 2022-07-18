Врач назвал причины храпа у мужчин и женщин

«Курение и алкоголь усугубляют проблему храпа. И не только проблему храпа, но и проблему так называемого апноэ сна, то есть остановок дыхания во время сна, которое во многих случаях является клинически значимым, то есть влечёт за собой развитие инфаркта, инсульта и так далее», — уточнил Калинкин.