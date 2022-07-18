Мужчина заразился пожирающей мозг амебой после купания в озере

Житель американского штата Миссури умер после заражения одноклеточным организмом амебой Naegleria fowleri, известной как «пожирающая мозг». Об этом сообщает телеканал ABC News.

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Отмечается, что американец проходил лечение в отделении интенсивной терапии от первичного амебного менингоэнцефалита. Однако спасти мужчину не удалось.

«Хотя случаи заражения Naegleria fowleri крайне редки, после заражения они обычно заканчиваются смертельным исходом», — рассказала телеканалу представитель департамента здравоохранения Лиза Кокс.

По мнению представителя здравоохранения, мужчина мог заразиться во время купания в озере Айова 7 июля. В качестве предупредительной меры, 8 июля Министерство здравоохранения и социальных служб Айовы временно закрыло пляж на озере. В настоящее время ведомство совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний проводит исследования.

Отмечается, что с 1962 по 2021 год в США было зарегистрировано 154 случая заражения. При этом лишь четыре пациента выжили.