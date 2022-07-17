Врач назвал самую распространенную психологическую проблему

Депрессия является самой распространенной психологической проблемой среди россиян, а ВОЗ уже внесла этот недуг в список основных причин нетрудоспособности. Об особенностях лечения таких пациентов рассказал психиатр Артем Толоконин.

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По его словам, чаще всего пациенты обращаются к специалисту с депрессией или проблемами семейного характера. Иногда причиной похода к психотерапевту становятся различные заболевания ЖКТ, в частности синдром раздраженного кишечника.

«Приходят с кожными болезнями, когда уже все гормональные мази перепробовали, а ничего не проходит. Идиопатические боли, неспецифические мигрени и другие», — добавил эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».