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1 час назад

Врач назвал самую распространенную психологическую проблему

Слово и Дело

Депрессия является самой распространенной психологической проблемой среди россиян, а ВОЗ уже внесла этот недуг в список основных причин нетрудоспособности. Об особенностях лечения таких пациентов рассказал психиатр Артем Толоконин.

Врач назвал самую распространенную психологическую проблему
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, чаще всего пациенты обращаются к специалисту с депрессией или проблемами семейного характера. Иногда причиной похода к психотерапевту становятся различные заболевания ЖКТ, в частности синдром раздраженного кишечника.

«Приходят с кожными болезнями, когда уже все гормональные мази перепробовали, а ничего не проходит. Идиопатические боли, неспецифические мигрени и другие», — добавил эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».

В таком случае существует несколько методик лечения. Одним из них является гипноз, который раскрывает причины развития заболеваний в прошлом человека. Однако успешность лечения на 50% зависит от самого пациента, а задача психосоматолога заключается в том, чтобы придать ему уверенности, резюмировал Толоконин.

Новости,Артем Толоконин,ВОЗ,
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