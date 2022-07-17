Врач назвал самую распространенную психологическую проблему

Депрессия является самой распространенной психологической проблемой среди россиян, а ВОЗ уже внесла этот недуг в список основных причин нетрудоспособности. Об особенностях лечения таких пациентов рассказал психиатр Артем Толоконин.
По его словам, чаще всего пациенты обращаются к специалисту с депрессией или проблемами семейного характера. Иногда причиной похода к психотерапевту становятся различные заболевания ЖКТ, в частности синдром раздраженного кишечника.
«Приходят с кожными болезнями, когда уже все гормональные мази перепробовали, а ничего не проходит. Идиопатические боли, неспецифические мигрени и другие», — добавил эксперт в беседе с изданием «Газета.Ru».
В таком случае существует несколько методик лечения. Одним из них является гипноз, который раскрывает причины развития заболеваний в прошлом человека. Однако успешность лечения на 50% зависит от самого пациента, а задача психосоматолога заключается в том, чтобы придать ему уверенности, резюмировал Толоконин.