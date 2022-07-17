Диетологи назвали продукты, которые ведут к деменции

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции.

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— Регулярное употребление сосисок, колбас и сахара ухудшает когнитивные функции, — отметили специалисты.

Так, частое употребление колбасных изделий повышает число бляшек в головном мозге, которые формируются из белковых компонентов и должны вымываться из мозга. Однако из-за нейродегенеративных заболеваний они «застревают» в нем и формируют бляшки, повреждающие нейроны, а в результате человек может стать подверженным слабоумию.