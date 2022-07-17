Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
2 часа назад

Диетологи назвали продукты, которые ведут к деменции

Вечерняя Москва

Зарубежные диетологи перечислили продукты, которые ухудшают когнитивные функции мозга, а также повышают риск развития деменции.

Диетологи назвали продукты, которые ведут к деменции
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Регулярное употребление сосисок, колбас и сахара ухудшает когнитивные функции, — отметили специалисты.

Так, частое употребление колбасных изделий повышает число бляшек в головном мозге, которые формируются из белковых компонентов и должны вымываться из мозга. Однако из-за нейродегенеративных заболеваний они «застревают» в нем и формируют бляшки, повреждающие нейроны, а в результате человек может стать подверженным слабоумию.

Как уточняют диетологи, бляшки возникают в человеческом мозге в связи с неоптимальным для здоровья составом сосисок и колбас, где содержится много животных жиров и различных искусственных компонентов. При этом особенно вредно включать в рацион данные продукты на завтрак, сообщает «МедикФорум».

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители