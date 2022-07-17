Кардиолог назвал группы людей, подверженных тромбозу

Терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин рассказал, кто больше всего подвержен тромбозу. Об этом сообщает "Мослента".

Как отметил кардиолог, больше всего тромбозу подвержены люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, аритмией, а также имеющие атеросклеротические бляшки.

Эксперт отметил, что риск тромбоэмболии легочной артерии повышается у пожилых людей во время путешествия на самолете. В группу риска входят те люди, у которых есть варикозная болезнь вен, избыточный вес, вредные привычки и те, кто ведет пассивный образ жизни.