Терапевт назвала способ обнаружить бляшки в сосудах

Врач-терапевт Татьяна Налегач объяснила, как по артериальному давлению определить наличие бляшек в сосудах. Обнаружить атеросклероз может помочь обычный тонометр.

По словам специалиста, одним из самых доступных способов определить наличие бляшек является отслеживание артериального давления. Если оно регулярно повышенное, то это может свидетельствовать о закупоривании сосудов.

Косвенно на атеросклероз может указать и разное давление в руках. Если разница систолического давления в двух руках превышает 10 мм рт. ст., то стоит начать беспокоиться и обратиться к специалисту.