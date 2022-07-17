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1 час назад

Терапевт назвала способ обнаружить бляшки в сосудах

РИА "ФедералПресс"

Врач-терапевт Татьяна Налегач объяснила, как по артериальному давлению определить наличие бляшек в сосудах. Обнаружить атеросклероз может помочь обычный тонометр.

Терапевт назвала способ обнаружить бляшки в сосудах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По словам специалиста, одним из самых доступных способов определить наличие бляшек является отслеживание артериального давления. Если оно регулярно повышенное, то это может свидетельствовать о закупоривании сосудов.

Косвенно на атеросклероз может указать и разное давление в руках. Если разница систолического давления в двух руках превышает 10 мм рт. ст., то стоит начать беспокоиться и обратиться к специалисту.

Также выявить заболевание поможет анализ крови на уровень холестерина и УЗИ, передает портал «Доктор Питер».

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