В мясе из супермаркета нашли смертельную супербактерию

Смертельная супербактерия была обнаружена в ряде продуктов в британских супермаркетах.

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Следы энтерококков были обнаружены в свинине, фарше и отбивных.

Опасные бактерии энтерококки могут вызывать такие проблемы, как инфекции мочевыводящих путей, а в серьезных случаях попадают в кровоток, поражая как мозг, так и сердце, что может быть опасным для жизни.

Тесты показали, что более десяти процентов продуктов содержали штамм, который показал устойчивость к антибиотику, используемому для лечения серьезных заболеваний у людей.

Так, из 103 образцов, взятых из органических продуктов, 13 содержали вирус, несмотря на то, что фермеры, как считалось ранее, используют меньше антибиотиков, чем большие производства.

Ученые отмечают, что результаты исследования показали, что антибиотики используются на фермах в больших количествах и повсеместно.

«Мы призываем правительство Великобритании прекратить рутинное использование антибиотиков на сельскохозяйственных животных, как это недавно сделал ЕС, и признать, что сокращение потребления продуктов животного происхождения необходимо для решения бесчисленных проблем, вызванных фабричным животноводством», — заявили ученые.

По их словам, использование антибиотиков у животных может повысить риск передачи устойчивых к лекарствам бактерий людям.

Большие дозы бактерий могут вызывать менингит, бактериальный эндокардит, мочевые инфекции и дивертикулит, воспалительное состояние, вызывающее боль в слизистой оболочке пищеварительной системы.