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3 часа назад

Можно ли умереть от укуса комара: энтомолог прокомментировал случай с британкой

РИА "ФедералПресс"

После того, как в Великобритании стало известно о смерти после комариного укуса, встал вопрос о том, насколько опасны эти насекомые. Научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский рассказал о вероятности летального исхода от укуса этого насекомого.

Можно ли умереть от укуса комара: энтомолог прокомментировал случай с британкой
Фото: Фото: globallookpress.comФото: globallookpress.com

В Великобритании от укуса комара в лоб умерла 19-летняя девушка-пилот. Вадим Марьинский прокомментировал ситуацию и рассказал, насколько опасны комары в России и за ее пределами.

Комары действительно переносят опасные болезни, говорит ученый. В случае с девушкой подозрение падает на золотистый стафилококк. Но врач утверждает, что инфекцию в организм человека можно занести через любую, даже самую неглубокую ранку. И болезней, которые так можно подхватить, огромное количество.

К счастью, комары в России не переносят опасные болезни, такие как лихорадка. Беспокоиться на этот счет следует, если вы отправились в жаркие места, например, в Мадагаскар или Камбоджу, говорит эксперт, пишет «Комсомольская правда».

«В современной России природных очагов малярии не осталось. Поэтому, если вас кусает комар, пугаться не стоит», – утверждает врач.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что почти 31 миллион клещей-каннибалов завезли в Свердловскую область.

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