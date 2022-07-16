Можно ли умереть от укуса комара: энтомолог прокомментировал случай с британкой

После того, как в Великобритании стало известно о смерти после комариного укуса, встал вопрос о том, насколько опасны эти насекомые. Научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский рассказал о вероятности летального исхода от укуса этого насекомого.

Фото: Фото: globallookpress.com Фото: globallookpress.com

В Великобритании от укуса комара в лоб умерла 19-летняя девушка-пилот. Вадим Марьинский прокомментировал ситуацию и рассказал, насколько опасны комары в России и за ее пределами.

Комары действительно переносят опасные болезни, говорит ученый. В случае с девушкой подозрение падает на золотистый стафилококк. Но врач утверждает, что инфекцию в организм человека можно занести через любую, даже самую неглубокую ранку. И болезней, которые так можно подхватить, огромное количество.

К счастью, комары в России не переносят опасные болезни, такие как лихорадка. Беспокоиться на этот счет следует, если вы отправились в жаркие места, например, в Мадагаскар или Камбоджу, говорит эксперт, пишет «Комсомольская правда».

«В современной России природных очагов малярии не осталось. Поэтому, если вас кусает комар, пугаться не стоит», – утверждает врач.