Невролог заявил, что проблемы ЖКТ могут спровоцировать боли в спине

Проблемы с ЖКТ могут обернуться неприятными болевыми ощущениями в области поясницы или верхнего отдела позвоночника, сообщил врач-невролог, остеопат Жан Шоломицкий.

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Эксперт заявил, что из-за несбалансированного питания некоторые продукты могут вызывать брожение в области кишечника. При этом у человека не болит живот, но возникает дискомфорт в области спины, передает портал «Доктор Питер».

«Если при вздутии надавить на определенные отделы кишечника, то можно почувствовать боль. Тело наше, избегая этой боли, «сворачивается» вокруг этого места, возникает анталгическая поза», — рассказал медик.