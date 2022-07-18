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2 часа назад

Вирусолог сравнил опасность оспы обезьян и COVID-19

Газета.Ruиещё 5

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik сравнил масштабы распространения оспы обезьян и коронавируса и назвал особенность, которая не позволит первому заболеванию распространиться так же широко, как и COVID-19.

Вирусолог сравнил опасность оспы обезьян и COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его мнению, миру не грозит широкое распространение оспы обезьян "на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей". Альтштейн напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а вирус оспы - только при близком контакте с инфицированным человеком.

Кроме того, указал врач, вирус оспы обезьян может передаваться от одного человека к другому не более десяти раз, и каждый раз он слабеет. Вирусолог уточнил, что летальность оспы обезьян является наиболее высокой, когда люди заражаются ею непосредственно от животных, но в дальнейшем, при передаче от человека к человеку, вирус теряет "летальные свойства".

Такие опасные случаи заражения от животных возможны только в Африке, в других регионах переносчиками заболевания становятся люди.

Новости,Анатолий Альтштейн,
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