Вирусолог сравнил опасность оспы обезьян и COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik сравнил масштабы распространения оспы обезьян и коронавируса и назвал особенность, которая не позволит первому заболеванию распространиться так же широко, как и COVID-19.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его мнению, миру не грозит широкое распространение оспы обезьян "на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей". Альтштейн напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а вирус оспы - только при близком контакте с инфицированным человеком.

Кроме того, указал врач, вирус оспы обезьян может передаваться от одного человека к другому не более десяти раз, и каждый раз он слабеет. Вирусолог уточнил, что летальность оспы обезьян является наиболее высокой, когда люди заражаются ею непосредственно от животных, но в дальнейшем, при передаче от человека к человеку, вирус теряет "летальные свойства".