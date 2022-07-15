Маммолог рассказал о мифах вокруг рака молочных желез у женщин

Рак молочных желез может возникнуть даже в молодом возрасте, считает онколог, маммолог, хирург и кандидат медицинских наук Ярослав Колосовский. О мифах вокруг этого опасного заболевания он рассказал в интервью для «Доктор Питер».

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Эксперт утверждает, что рак молочной железы — один из наиболее распространенных видов злокачественных опухолей у женщин. Однако из-за недостаточной осведомленности девушки не знают истинных причин, по которым может возникнуть это заболевание, отметил врач.

По словам маммолога, его пациентки часто ошибочно считают, что рак могут спровоцировать травмы груди. Он объяснил, что из-за повреждения желез может возникнуть некроз жировой ткани, который при маммографии может напоминать злокачественную опухоль. Однако, заверил Колосовский, с помощью пункционной биопсии можно уточнить диагноз.

Бюстгальтеры с косточками также не могут вызвать рак, успокаивает врач. Тем не менее он призвал все же отказаться от таких моделей: вшитая проволока может натирать кожу под грудью, что приведет к повреждению тканей и риску инфекции или абсцесса.

А вот хорошая наследственность, по словам Колосовского, все равно не может служить стопроцентной защитой от рака молочной железы. По его словам, лишь в десяти процентах случаев заболевание передается по наследству. Он отметил, что от рака не застрахованы даже те, кто ведет здоровый образ жизни.

Маммолог сообщил, что рак может появиться даже в возрасте до 30 лет, поэтому посоветовал женщинам чаще проходить осмотры у специалиста. «Застраховаться от спонтанной мутации клеток женщине нельзя ни в каком возрасте», — подчеркнул он.