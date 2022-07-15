Вирусолог предположил, какая болезнь могла вспыхнуть в Танзании

"Это тяжелые геморрагические лихорадки, которые вызывают очень часто тяжелейшие заболевания и летальный исход. Но они практически не распространялись за пределы Африки. Это связано с тем, что требуется довольно тесный контакт между инфицированным человеком и тем, которому он передает заболевание, или контакт с животными, которые имеют локальное распространение", – прокомментировал вирусолог.