Врач раскрыла, что на самом деле нужно делать после укуса пчелы

После укуса пчелы необходимо тщательно осмотреть место укуса на наличие жала и при некоторых симптомах вызвать скорую помощь. Об этом рассказала Ольга Александрова, врач-терапевт сети клиник «Атлас» «Газете.Ru».

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«Не расчесывайте место укуса, смажьте его раствором соды и приложите лед сразу, как только появится такая возможность. Если соды под рукой нет, укус можно промыть с мылом под проточной водой», — объяснила медик.

По ее словам, можно, при необходимости, принять антигистаминное средство. Особенно хорош этот способ, если есть сильное покраснение и отек.

Среди опасных симптомов специалист назвала озноб, сильный зуд, головокружение.

«При их появлении следует сразу вызвать скорую помощь. Также помощь врача необходима, если укусы множественные, находятся на лице или у вас есть аллергия на пчелиный яд», — отметила Александрова.

Медик предупредила, что пчел нельзя ни в коем случае провоцировать, отгоняя или размахивая руками. Действовать нужно спокойно.

«Спокойно и медленно отойдите от насекомого или подождите, пока оно само не улетит. Кроме того, избегайте в одежде синих и желтых цветов: они привлекают пчел», — добавила специалист.