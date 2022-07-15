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51 минуту назад

Гастроэнтеролог рассказал, как предотвратить пищевое отравление летом

Мир24

Избежать отравления летом поможет частое мытье рук и качественная прожарка продуктов, передают «Известия» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Надежду Пахомовскую.

Гастроэнтеролог рассказал, как предотвратить пищевое отравление летом
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

По ее словам, в теплое время года риск пищевой инфекции возрастает из-за того, что продукты при жаркой погоде портятся очень быстро. Так, например, сырое мясо, птица, рыба, салаты, нарезанные фрукты и овощи, а также молочная продукция вне холодильника останутся свежими только на два часа.

Также специалист советует пить только кипяченую или бутилированную воду, а салаты и готовое мясо покупать в тех местах, где соблюдаются санитарные нормы.

«Используйте для мяса, рыбы, овощей, хлеба разные разделочные доски. Не предлагайте гостям маринад из-под сырого мяса (рыбы) в качестве соуса к готовому блюду», – добавила врач.

Если все-таки не удалось избежать отравления, гастроэнтеролог рекомендует в срочном порядке промыть желудок и принять сорбенты.

Ранее диетолог рассказала, для чего нужно счищать кожуру с огурцов. По словам Анжелики Дюваль именно в ней накапливаются нитраты и химические вещества, которые использовались для удобрения. Попадая в организм человека, они могут привести к проблемам со здоровьем.

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