Гастроэнтеролог рассказал, как предотвратить пищевое отравление летом

Избежать отравления летом поможет частое мытье рук и качественная прожарка продуктов, передают «Известия» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Надежду Пахомовскую.

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По ее словам, в теплое время года риск пищевой инфекции возрастает из-за того, что продукты при жаркой погоде портятся очень быстро. Так, например, сырое мясо, птица, рыба, салаты, нарезанные фрукты и овощи, а также молочная продукция вне холодильника останутся свежими только на два часа.

Также специалист советует пить только кипяченую или бутилированную воду, а салаты и готовое мясо покупать в тех местах, где соблюдаются санитарные нормы.

«Используйте для мяса, рыбы, овощей, хлеба разные разделочные доски. Не предлагайте гостям маринад из-под сырого мяса (рыбы) в качестве соуса к готовому блюду», – добавила врач.

Если все-таки не удалось избежать отравления, гастроэнтеролог рекомендует в срочном порядке промыть желудок и принять сорбенты.