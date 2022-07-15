Ученые доказали, что темный шоколад позитивно влияет на мозг

По мнению многих диетологов, употребление шоколада может нести вред человеческому организму. Содержание большого количества калорий, жира и сахара автоматически давало основание относить этот продукт к вредным для здоровья. Но в ходе недавнего исследования были открыты неожиданные стороны любимой сладости.
Ученые доказали, что главный ингредиент шоколада, какао, несет пользу как для всего тела, так и для мозга. Результаты исследования уже опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.
Группа исследователей провела эксперименты, которые показали, что систематическое употребление темного шоколада существенно снизит неблагоприятное воздействие хронического изоляционного стресса на синаптическую активность и пластичность области CA1 гиппокампа. А это оказывает благотворное влияние и на память, и на обучение.