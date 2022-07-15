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3 часа назад

Врачи перечислили «общие» признаки развития онкологии

Вечерняя Москва

Любые уплотнения под кожей могут указывать на развитие рака, предупредили специалисты клиники Мэйо. Они отметили, что эти узлы можно легко почувствовать.

Врачи перечислили «общие» признаки развития онкологии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Такие опасные уплотнения могут возникать на шее, в подмышечных впадинах, животе, паху, на грудной клетке, в груди. Они могут указывать на развитие неходжкинской лимфомы, рака молочной железы или внутренних органов.

При обнаружении подобных уплотнений стоит обратиться к специалистам. Онкология, обнаруженная на ранней стадии, легче поддается лечению, передает Nation News.

Признаками рака также являются упадок сил, беспричинное изменение массы тела, характера и частоты стула, кашель, затрудненное дыхание, охриплость голоса.

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