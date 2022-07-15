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56 минут назад

Врач назвала ошибки оказания первой помощи при укусе змеи

Даша Краснова

Врач-терапевт Елена Георгиева посоветовала не пытаться самостоятельно оказывать первую помощь при укусе змеи. Ее слова передают "Известия".

Врач назвала ошибки оказания первой помощи при укусе змеи
Фото: unsplashunsplash

Ни в коем случае нельзя пытаться отсасывать яд из места укуса или накладывать на рану жгут. Эти процедуры могут негативно отразиться на состоянии пострадавшего.

«Травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента. В ожидании бригады скорой помощи лучше уложить пациента, промыть место укуса водой, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии», — предупредила врач.

При укусе ядовитой змеи стоит незамедлительно связаться медиками и вызвать скорую помощь. Яд некоторых змей обладает токсическим действием на центральную нервную систему, справиться последствиями отравления организма можно только в условиях стационара.

В тяжелых случаях после укуса змеи человек может потерять сознание и даже впасть в кому.

До этого мы рассказывали, как укус комара стал фатальным для жительницы Великобритании.

Новости,Елена Георгиева,
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