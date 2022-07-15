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1 час назад

Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за зубами

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Стоматолог Ирина Никитина рассказала, что является главным в вопросе ухода за зубами.

Стоматолог рассказала, как правильно ухаживать за зубами
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как сказала врач в беседе с «Москвой 24», важно прочищать поверхность зубов, проходя щёткой с щетиной средней жёсткости каждый участок по 5 — 10 раз.

«Чтобы зубы оставались здоровыми, обычной чистки недостаточно. Каждый вечер после основной процедуры необходимо прочищать каждый зуб со всех сторон монопучковой щёткой», — добавила Никитина.

По её словам, также важно чистить язык щёткой или специальным скребком.

Если в полости рта есть коронки, брекеты, виниры или другие конструкции, их необходимо чистить с использованием ирригатора.

А у детей до 12 — 13 лет необходимо проверять качество чистки с помощью индикаторов зубного налёта.

Новости,Ирина Никитина,
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