Депрессия может сигнализировать об инсульте

Ученые объяснили, что депрессивные симптомы могут развиться не только после инсульта, но и до него. К тому же, инсульт усиливает проявления депрессии. Эффект может сохраняться в течение нескольких лет. Об этом стало известно из результатов исследования, которое опубликовано в журнале Neurology.

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Депрессиячасто преследует людей после инсульта, ее даже называют постинсультной депрессией. Но недавно исследователи обнаружили, что симптомы депрессии часто появлялись за некоторое время до инсульта, а после него заметно усиливались.

В группу испытуемых вошли 10 797 человек, средний возраст которых составил 65 лет. На момент начала наблюдений ни у кого из не было инсульта. Исследования продлились 12 лет, за это время 425 человек из выборки перенесли инсульт. Каждые два года участники проходили опрос, где описывали свое состояние.

За шесть лет до инсульта люди, впоследствии перенесшие его, и те, у кого инсульта не было, в среднем набирали примерно одинаковые баллы в тестах на депрессию. В среднем ее симптомы имели 24% испытуемых. Но примерно за два года до инсульта симптомы становились значительно более выраженными, вероятность депрессии составляла уже 29%.

А после инсульта риск поднялся до 34% по сравнению с теми же 24% в группе людей, не перенесших инсульт. Симптомы депрессии после инсульта оставались выраженными в течение 10 лет.

К сожалению, признаки депрессии перед инсультом не всегда можно выявить клинически. Но даже небольшое усиление симптомов, связанных с настроением и усталостью, может быть сигналом о риске инсульта.