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1 час назад

Мясников опроверг мифы об онкологических заболеваниях

Известный врач и телеведущий Александр Мясников развенчал распространенные мифы об онкологических заболеваниях.

Мясников опроверг мифы об онкологических заболеваниях
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалиста, заболеваемость раком молодеет не только в России. Это характерно для всего мира. Выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях стали чаще на фоне появления в стране нацпроектов в сфере здравоохранения и возможностей пройти профилактические обследования, сообщает ФАН.

Мясников добавил, что рак далеко не всегда сопровождается болью. Это характерно для поздней стадии заболевания.

На сегодняшний день в России реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» и созданы условия для борьбы с недугом. Мясников отметил, что в России используют передовые технологии для лечения онкологии.

Он добавил, что невероятные успехи в лечении рака показывает химиотерапия, иммуноонкология, появились лекарства, которые не применяли ранее, передает Nation news.

Новости,Александр Мясников,
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