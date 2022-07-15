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33 минуты назад

Психолог назвал признаки проявления фобий

RT на русском

Психолог и гипнолог Николоз Цаава перечислил признаки проявления различных фобий.

Психолог назвал признаки проявления фобий
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Стандартный набор симптомов при фобиях — это повышенное сердцебиение, повышенное давление, повышенное потоотделение, чувство тревожности, страха», — рассказал психолог в интервью Пятому каналу.

Однако, например, при гемофобии (боязнь крови. — RT) сердцебиение может быть пониженным, как и давление. Вследствие этого меньше кислорода поступает в кровь и в мозг: у человека начинает кружиться голова, он может потерять сознание.

Также эксперт добавил, что многие путают понятия «фобия» и «паническая атака».

По словам Цаавы, во время приступа фобии пациент осознаёт, что он увидел, и сталкивается с последствиями. Паническая атака же происходит внезапно, без видимых причин.

Фобии могут становиться следствием панических атак, заключил психолог.

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