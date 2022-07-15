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2 часа назад

Малышева объяснила, стоит ли паниковать из-за оспы обезьян

Вечерняя Москва

Доктор и телеведущая Елена Малышева заявила, что россиянам не стоит паниковать из-за выявления в стране первого случая заражения оспой обезьян.

Малышева объяснила, стоит ли паниковать из-за оспы обезьян
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Паниковать и бояться не стоит. В сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более легкой форме, а вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян, — пояснила специалист.

Она добавила, что оспой заражается гораздо меньшее количество людей, нежели коронавирусом. Кроме того, новое заболевание не очень опасно и не сильно влияет на человеческий организм, передает StarHit.

12 июля в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии. В настоящее время он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, болезнь не представляет опасности для его здоровья.

Новости,Елена Малышева,
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