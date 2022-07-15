Терапевт предупредила россиян об опасности влажного кашля

Влажный кашель, который сопровождается выделением большого количества мокроты и долго не проходит, может быть признаком развития опасных патологий, предупредила врач-терапевт Ольга Любавина. В беседе с изданием «Доктор Питер» она напомнила россиянам, в каких случаях стоит незамедлительно пройти обследование.

Медик объяснила, что затяжной влажный кашель является одним из характерных симптомов инфильтративного туберкулеза. Любавина посоветовала не тянуть с обследованием при подозрении на туберкулез, если кашель долго не проходит, так как при появлении в мокроте сгустков крови возрастает риск развития обширного легочного кровотечения.

Еще одна смертельно опасная патология, которая сопровождается нарастающим влажным кашлем, — острая легочная недостаточность. Терапевт отметила, что отек легких может развиться молниеносно и привести к смерти: из-за того, что легочная ткань заполняется жидкостью, человек просто не может дышать. Еще одна опасность этой патологии — осложнение уже имеющихся хронических заболеваний, включая неврологические и сердечно-сосудистые, добавила Любавина.