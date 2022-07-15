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2 часа назад

Назван продукт, который помогает избежать проблем с сердцем

Даша Краснова

Сельдерей в рационе поможет предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига.

Назван продукт, который помогает избежать проблем с сердцем
Фото: unsplashunsplash

Сельдерей — это источник железа, цинка, кальция, магния и калия. Также растение богато лимоненом, селиненом, щавелевой кислотой, фуранокумаринами и флавоноидами.

Врач также отметила пользу данного овоща для костей. В одной столовой ложке семян сельдерея 12 процентов суточной нормы кальция, а в корнеплоде — 10 процентов. Витамин К в составе помогает усвоению кальция.

Однако сельдерей является сильным аллергеном, поэтому в меню его следует вводить постепенно. Овощ содержит много натрия (6,2 процента от суточной нормы), употребление которого в больших количествах повышает артериальное давление, особенно у чувствительных к соли людей.

До этого мы рассказывали, как питаться для здоровья сердца.

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