Врач назвала способы, помогающие справиться с укачиванием

Чаще всего укачивание проявляется при монотонных колебаниях в машине, автобусе или самолете. Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала, как предотвратить симптомы во время поездок. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, укачивание в транспорте связано с работой вестибулярного аппарата.
"У всех разная настройка организма. Некоторые люди спокойно реагируют на быструю смену позиций, а у других резкая перемена сопровождается чувством головокружения и тошноты. Особенно часто от укачивания в транспорте страдают дети. У них не до конца сформированы вестибулярный аппарат и нервная система", — рассказала специалист.
Лучшим решением для борьбы с укачиванием в транспорте являются лекарственные препараты.
"Советую использовать таблетки, чтобы предотвратить неприятные симптомы. Безусловно, лучше подобрать медикаменты с врачом. Также продаются браслеты от укачивания. Однако я ни разу не слышала, чтобы они реально помогали", — подытожила она.
Предрасположенность к укачиванию в общественном транспорте может передаваться по наследству. Чтобы снизить симптомы, можно перебирать ногами или переминаться на месте, чтобы обмануть вестибулярный аппарат. Так организм решит, что вы идете по земле.
До этого мы рассказывали, что россияне могут лишиться машины по дороге на южные курорты.