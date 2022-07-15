Врач назвала способы, помогающие справиться с укачиванием

Чаще всего укачивание проявляется при монотонных колебаниях в машине, автобусе или самолете. Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала, как предотвратить симптомы во время поездок. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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По ее словам, укачивание в транспорте связано с работой вестибулярного аппарата.

"У всех разная настройка организма. Некоторые люди спокойно реагируют на быструю смену позиций, а у других резкая перемена сопровождается чувством головокружения и тошноты. Особенно часто от укачивания в транспорте страдают дети. У них не до конца сформированы вестибулярный аппарат и нервная система", — рассказала специалист.

Лучшим решением для борьбы с укачиванием в транспорте являются лекарственные препараты.

"Советую использовать таблетки, чтобы предотвратить неприятные симптомы. Безусловно, лучше подобрать медикаменты с врачом. Также продаются браслеты от укачивания. Однако я ни разу не слышала, чтобы они реально помогали", — подытожила она.

Предрасположенность к укачиванию в общественном транспорте может передаваться по наследству. Чтобы снизить симптомы, можно перебирать ногами или переминаться на месте, чтобы обмануть вестибулярный аппарат. Так организм решит, что вы идете по земле.