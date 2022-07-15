На рынке Уханя нашли возбудителя холеры

На рынке Уханя санитарные инспекторы выявили возбудитель холеры у нескольких черепах. На месте проводится дезинфекция.

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Еще на прошлой неделе в Ухане зафиксировали случай заражения холерой – острой инфекцией, которая проявляется в виде сильной диареи, обезвоживающей организм. Возбудителя нашли на местном рынке морепродуктов.

Микроорганизм Vibrio cholerae, который и вызывает холеру, выявили в нескольких черепахах, однако, по словам эпидемиологов, это никак не связано с заражением одного человека. Инфицированный проживал в студенческом общежитии, но у других жильцов холеру не диагностировали. Сейчас на рынке проводят дезинфекцию, пишет ТАСС.