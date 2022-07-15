Врачи перечислили «убивающие» спину привычки

Основными причинами мучительных болей в спине являются плохая осанка и недостаток движения, заявили врачи-физиотерапевты Сэмми Марго, Натаниэль Мелендес и хирург Нил Ананд. В беседе с изданием The Sun они перечислили повседневные привычки, которые незаметно усугубляют болезненное состояние.

Сутулость, сколиоз и постоянно склоненная к гаджету или экрану ноутбука голова могут стать причиной сильных хронических болей в спине, объясняет врач-физиотерапевт Натаниэль Мелендес.

По его словам, о том, что неправильная осанка провоцирует спазмы мышц и защемления нервов, знают все. Однако о том, что неправильно распределенная на позвоночник нагрузка лидирует среди «убивающих» его привычек, догадываются немногие. «Наклон головы на 10,5 сантиметра вниз, когда смотрите в экран смартфона, сравним с нагрузкой на шейный отдел позвоночника, когда у вас на плечах сидит ребенок», — добавляет он.

В свою очередь, хирург Нил Ананд отмечает, что тело человека создано для движения, но современные люди большую часть времени проводят сидя — на работе или перед экраном телевизора, что неизбежно приводит к болезненным ощущениям в спине. Чтобы исправить это, достаточно регулярно выходить на прогулку и делать укрепляющие мышцы спины и пресс упражнения.

В качестве еще одной причины хирург называет неправильно подобранную по высоте и мягкости подушку и слишком или, наоборот, недостаточно жесткий матрас. По его словам, место для сна должно быть удобным и обеспечивать необходимую поддержку позвоночнику. Для облегчения болей в спине специалист рекомендует стараться спать на спине с подложенной под колени подушкой.