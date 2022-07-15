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3 часа назад

Выяснилось, что некоторым людям за 40 полезен алкоголь

Вечерняя Москва

Людям старше 40 лет без сопутствующих заболеваний потребление небольшого количества спиртных напитков, например от одного до двух стаканов красного вина, может принести пользу. К такому выводу пришли исследователи проекта «Глобальное бремя болезней».

Выяснилось, что некоторым людям за 40 полезен алкоголь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Авторы работы изучили данные мужчин и женщин в возрасте 15–95 лет из 204 стран.

В публикации в медицинском журнале The Lancet сказано, что людям в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит лишь вред. 76,7 процента злоупотребляющих спиртными напитками — мужчины, 60 процентов всех травм, которые связаны с алкоголем, включая ДТП, самоубийства и убийства, приходится тоже на представителей сильного пола. А вот людям старше 40 лет спиртное может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, утверждается в материале.

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