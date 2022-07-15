Выяснилось, что некоторым людям за 40 полезен алкоголь

Людям старше 40 лет без сопутствующих заболеваний потребление небольшого количества спиртных напитков, например от одного до двух стаканов красного вина, может принести пользу. К такому выводу пришли исследователи проекта «Глобальное бремя болезней».

В публикации в медицинском журнале The Lancet сказано, что людям в возрасте от 15 до 39 лет алкоголь приносит лишь вред. 76,7 процента злоупотребляющих спиртными напитками — мужчины, 60 процентов всех травм, которые связаны с алкоголем, включая ДТП, самоубийства и убийства, приходится тоже на представителей сильного пола. А вот людям старше 40 лет спиртное может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, утверждается в материале.