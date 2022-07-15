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2 часа назад

Назван срок появления в продаже российского лекарства от СМА

Российский аналог самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии (СМА) может появится на рынке в 2025-2026 годах. Об этом «Известиям» рассказал главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

Назван срок начала продажи российского лекарства от СМА

Он сообщил, что биотехнологическая компания BIOCAD разработала аналог лекарства и уже объявила о начале клинических испытаний. «В доклинике он показал себя хорошо», — отметил эксперт.

7 июля «Золгенсма» официально появился в России. Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

Стоимость одной дозы «Золгенсма» составляет более двух миллионов долларов. Спинальная мышечная атрофия относится к группе наследственных заболеваний, которые приводят к ослабеванию мышц и угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.

Новости,Сергей Куцев,
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