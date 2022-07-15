Назван срок начала продажи российского лекарства от СМА

Российский аналог самого дорогого в мире препарата «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии (СМА) может появится на рынке в 2025-2026 годах. Об этом «Известиям» рассказал главный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

Он сообщил, что биотехнологическая компания BIOCAD разработала аналог лекарства и уже объявила о начале клинических испытаний. «В доклинике он показал себя хорошо», — отметил эксперт.

7 июля «Золгенсма» официально появился в России. Три упаковки уже использовали московская Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.