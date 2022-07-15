Физиолог объяснил, почему вредно отсыпаться по воскресеньям

«Исследованиями показано, что отсыпаться по воскресеньям действительно вредно. Можно поспать по необходимости на один час больше, этого вполне хватит для физиологического восстановления организма. Существует суточная биоритмика. Мы работаем всю неделю в одном режиме, и организм адаптируется к определенному биоритму. И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс. И если стресс будет каждый рабочий понедельник, то такими действиями мы на 30% приблизимся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и срыву функциональных систем организма», — объяснил Василий Сериков.