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2 часа назад

Физиолог объяснил, почему вредно отсыпаться по воскресеньям

Ura.Ruиещё 1

Долгий сон по воскресеньям вреден для здоровья и приближает человека к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кандидат психологических наук, заведующий лабораторией физиологии труда и профилактической эргономики Научно-исследовательского института медицины труда Василий Сериков.

Физиолог объяснил, почему вредно отсыпаться по воскресеньям
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

«Исследованиями показано, что отсыпаться по воскресеньям действительно вредно. Можно поспать по необходимости на один час больше, этого вполне хватит для физиологического восстановления организма. Существует суточная биоритмика. Мы работаем всю неделю в одном режиме, и организм адаптируется к определенному биоритму. И если мы по воскресеньям будем его усиленно сдвигать, то в понедельник, возвращаясь к трудовому процессу, организм получит настоящий биологический стресс. И если стресс будет каждый рабочий понедельник, то такими действиями мы на 30% приблизимся к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и срыву функциональных систем организма», — объяснил Василий Сериков.

Специалист также добавил, что особенности адаптации к новому биоритму нужно учитывать и при планировании отпуска. Необходимо брать не меньше 12 отпускных дней, чтобы привыкание организма к новому распорядку прошло с минимальным вредом.

«Отпуск должен быть не менее 12 суток, чтобы адаптация к новому биоритму протекала с наименьшим стрессом для организма. Первая неделя — адаптация и отдых, вторая — плавная подготовка к рабочим будням. Человек настраивается на работу, все чаще появляются мысли, связанные с работой. В результате происходит плавная перестройка всего организма», — подытожил кандидат психологических наук.

Новости,Василий Сериков,
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